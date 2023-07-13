15 Temmuz şehitlerinin aileleri bir araya geldi

İstanbuL Valiliği ve 15 Temmuz Derneği'nin ev sahipliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, darbe girişiminin şehitlerinin aileleri Haliç Kongre Merkezi'ndeki programda bir araya geldi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz'un sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda bir işgal provası olduğunu vurgulayarak "Hamdolsun, o gece anladık ki Çanakkale ruhu yaşıyor, milli mücadele ruhu ölmemiş. İmanıyla, cesaretiyle, çıplak elleriyle tarihin en büyük destanlarından birini yazan böyle bir milletin mensubu olmaktan iftihar ediyorum. FETÖ'cü hainlerle dünyada ve ahirette hesabımız bitmeyecek" dedi.