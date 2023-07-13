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Giriş Tarihi: 13.7.2023

15 Temmuz treni yarın yola çıkıyor

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
15 Temmuz treni yarın yola çıkıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ilk seferine çıkacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'ni yarın Ankara Hızlı Tren Garı'ndan uğurlayacak. Bu yıl "Türkiye Yüzyılı Kahramanları" temasıyla, Ankara - İstanbul - Konya hatlarında sefere çıkacak tren iki ay boyunca hizmet verecek. Uraloğlu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni toplam 411 kişilik kapasiteye sahip hızlı tren setiyle işletilecek ve Ankara - Eskişehir - İstanbul ve İstanbul - Konya - İstanbul arasında belirlenecek programa göre sefer yapacak. 56 bin kilometrelik yol kat edecek, 60 bin vatandaşımızı taşıyacak" diye konuştu.
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15 Temmuz treni yarın yola çıkıyor
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