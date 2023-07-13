AK Partili Saygılı: Örnekköy kentsel dönüşüm projesi ellerinde patladı!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu," Sözüm ona halkçılık! Sözüm ona dönüşüm! CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy kentsel dönüşüm projesi ellerinde patladı! Demek ki dönüşüm ciddi bir işmiş; demek ki yasaya aykırılığın, usulsüzlüğün üstü, süslü kelamlarla örtülemiyormuş! Bakanlığın raporu ortada. Lamı cimi yok! İZBETON üzerinden kurduğunuz tezgaha, parti yöneticilerinizin ortak olduğu kooperatifleri dahil etmiş, kamu kaynaklarını, yani İzmir'in parasını el birliği ile hiç etmişsiniz! Depremi iliklerine kadar yaşama riski olan İzmir'in Belediyesinde Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nı kapatmaya kadar giden bir korku tüneli içindesiniz. Evet; korkun! Çünkü tüm bu yaptıklarınız önünüze bir bir gelecek. Sabahın seherinde yaptığınız, "Her şey çok güzel olacak" açıklamalarınız da artık inandırıcı olmayacak. Bunca vebal, havada kalmayacak! İzmir, bunca yanlışın hesabını elbet soracak." İfadelerine yer verdi.

İzmir Büyükşehir'in kentsel dönüşüm inşaatı durduruldu... Eksik demir, hatalı beton kullanılmış