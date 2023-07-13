Bakan Özhaseki paylaştı! Depremin yaraları sarılıyor: 2909 konutun inşası devam ediyor

Bölgenin yöresel mimarisine uygun olarak yaptığımız, 26 bloktan oluşan 456 konutumuzun ise kaba inşaatını tamamladık.

Depremzede kardeşlerimiz hiç merak etmesinler. Sağlam ve güvenli yuvalarını en kısa sürede inşa ederek onlara teslim edeceğiz.

ELAZIĞ'DA DEPREMZEDELER İÇİN 2 BİN 936 KONUT İNŞA EDİLİYOR

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Elazığ'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından temeli atılan binaların inşası sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu 11 il arasında yer alan Elazığ merkezde Aşağı Demirtaş ve Yemişlik bölgesindeki ilçelerde Karakoçan, Palu, Sivrice ve Baskil'de etaplar halinde afet konutları yükseliyor.