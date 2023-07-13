Bakan Yerlikaya duyurdu! İki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" kapsamında Şırnak Bestler Dereler bölgesinde
Atak Taarruz Helikopterleri, J-SİHA ile ANKA-S desteğinde, JOPER, JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda biri kadın 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından operasyonu gerçekleştiren Jandarma mensuplarını tebrik eden Yerlikaya, terörle mücadelede kararlılık mesajı paylaştı.
İKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️#Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı istihbarat çalışmaları sonrası,#Van Jandarma Asayiş Kolordu ile Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarımızın emir ve komutasında,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 13, 2023
ŞEHİT JANDARMA TEĞMEN İSMAİL CAN AKDENİZ OPERASYONU KAPSAMINDA… pic.twitter.com/dMfbUNLdeJ