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Giriş Tarihi: 13.7.2023 16:26

Bakan Yerlikaya duyurdu! İki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu” kapsamında Şırnak Bestler Dereler bölgesinde biri kadın 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Bakan Yerlikaya duyurdu! İki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" kapsamında Şırnak Bestler Dereler bölgesinde
Atak Taarruz Helikopterleri, J-SİHA ile ANKA-S desteğinde, JOPER, JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda biri kadın 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından operasyonu gerçekleştiren Jandarma mensuplarını tebrik eden Yerlikaya, terörle mücadelede kararlılık mesajı paylaştı.

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Bakan Yerlikaya duyurdu! İki terörist etkisiz hale getirildi
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