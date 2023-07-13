Bakan Yerlikaya duyurdu! İki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" kapsamında Şırnak Bestler Dereler bölgesinde

Atak Taarruz Helikopterleri, J-SİHA ile ANKA-S desteğinde, JOPER, JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda biri kadın 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından operasyonu gerçekleştiren Jandarma mensuplarını tebrik eden Yerlikaya, terörle mücadelede kararlılık mesajı paylaştı.