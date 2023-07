CHP liderine diktatör tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağı açarak Bolu'dan Ankara'ya "değişim" yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eyleminin 10'uncu gününde genel merkeze ulaştı. Protesto mitingi düzenlemek ve Kılıçdaroğlu ile görüşmek için günlerdir yürüyen Özcan, CHP liderinin İstanbul'a gittiğini öğrenince çılgına döndü. Kılıçdaroğlu'nu korkaklıkla suçlayan Özcan, "Köroğlu'nun torunu geliyor diye Ankara dışına kaçmış" dedi. Genel merkezin önüne koltuk fırlatan Özcan, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Al o koltuğu git evinde torunlarını sev. İstifa et Bay Kemal" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen ve bu uğurda 3 Temmuz'da değişim yürüyüşüne başlayan Özcan, önceki gün yaptığı açıklamada CHP lideri ile genel merkezde görüşmek için randevu talep ettiğini belirtmişti.Özcan'ın bu talebi sonrası CHP yönetimi hızlı bir manevra yaparak o gün Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da tutuklu bulunan Can Atalay'ı ziyaret etmesini kararlaştırdı. Kendisinin genel merkeze ulaşacağı gün ayarlanan bu programa Özcan'ın tepkisi çok sert oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu'nun Ankara dışına çıkmasını yorumlayan Özcan, "Benden kaçabilirsin ama değişimden kaçamazsın" ifadelerini kullandı. Saat 17.00 sıralarında genel merkez önüne gelen Özcan'ı, parti içi muhalefetten yüzlerce değişim yanlısı karşıladı. Muhalif CHP'lilerin ellerindeki "Anti demokrat dedem", "Yetti gari" ve "İstifa" yazılı pankartlar dikkat çekti. Kalabalığın "Diktatör Kemal" ve "İstifa Kemal" tezahüratları ise genel merkezi inletti. 13 yıllık süreçte Kılıçdaroğlu'na karşı en büyük ayaklanmayı başlatan Özcan, otobüs üzerinden yaptığı konuşmada, "Bugün Bay Kemal sizleri duymamak için kaçtı. Topukladı, İstanbul'a gitti. Sen demokrat falan değilsin. Beyefendi koltuğunda oturmaya devam ediyor. Yazıklar olsun. Çevresindeki yalakalar da ondan nemalanıyor" şeklinde konuştu.Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi tüm ilkelerinden kopardığını ve halk önünde göründüğü gibi bir kişi olmadığını belirten Tanju Özcan, "FETÖ'cülerle, Soros'çularla yol yürümeyi denedi. İkinci cumhuriyetçilerle yol yürüdü. Yazıklar olsun. Jeremy Rifkin diye bir danışman vardı. Adam hiç Türkiye'ye gelmeden parasını aldı. Tonlarca para ödediler böyle adamlara. Bunların da hesabının ödenmesi lazım. Etnik Kürt milliyetçiliği yapan HDP'nin kuyruğuna takıldın. 'Terörle mücadele edeceğim' bile diyemedin. Kemal Kılıçdaroğlu sakin karakterli biri değil. Rol yapıyor. Partiye mezhepçiliği yılan gibi soktu. Yeter artık yeter" ifadelerini kullandı.KILIÇDAROĞLU'NA seslenerek bir an önce genel başkanlığı bırakmasını isteyen Özcan, "İstifa et Bay Kemal. Ben sana başka koltuk getirdim. Al o koltuğu git evinde torunlarını sev" diyerek otobüsün üzerinden bir ofis koltuğunu genel merkezin önüne attı. Özcan'ın ses getiren hareketi kalabalıktan büyük alkış aldı. Protesto mitingini tamamlayan Özcan, ardından genel merkeze girmeden bölgeden ayrıldı.