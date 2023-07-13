Halkını bombalayanları hiç affetmeyeceğiz

Acısı tazeliğini koruyan baba Ramazan Baysan, oğlunu her geçen gün daha çok özlediğini kaydetti. Oğlunu kaybettiğini ama zaman zaman yine de o varmış gibi etrafa bakındığını söyleyen Baysan, '' Darbe gecesi olanları televizyondan izledik akşam saatlerinde oğlumla görüştük, son görüşmemiz o oldu. Şehit haberi köye gelmiş bütün köy halkı bunu öğrenmiş ama bizim hiç aklımıza gelmedi, kalabalık bizim eve geldiğinde anladık ki oğlumuz şehit olmuş. Donduk kaldık bir şey diyemedik. Aradan seneler geçti gün geçtikçe daha fazla özlüyorum. Gözlerim bazen evin bahçesinde onu arıyor'' dedi.





'' TARİHİN UNUTMAYACAĞI BİR İHANET''



Darbecilere tepki gösteren baba Ramazan Baysan, duygularını şöyle dile getirdi: "Hiçbir insanın kendi ülkesinde böyle bir şey yaşayacağı aklına gelmez. Kendi ülkende kendi uçağınla hainler tarafından bombalanıyorsun. Bundan büyük ihanet olur mu? Kendi vatandaşını yukarıdan bombalamak, askerine, polisine, sivil halka ateş etmek de nedir? Nasıl büyük bir ihanettir. İşte tüm bunları hazmedemiyorum. Yaşadığım sürece bu ihaneti unutmam, hazmedemem. Onları asla affetmeyeceğiz"dedi.

'OĞLUMU ÇOK ÖZLÜYORUM'

Anne Hanife Baysan ise, evladına doyamadığını dile getirdi, Hanife Baysan; '' Allah hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın, gerçekten çok zor. Her Temmuz ayında daha çok içim yanıyor. Oğlumu çok özlüyorum. Evladıma doyamadım, evlat acısı hiçbir şeye benzemiyor. Allah hiç bir anneye evlat acısı yaşatmasın' 'dedi.

İSMİ OKULLARDA YAŞATILIYOR



Ufuk Baysan'ın ismi Düzce'de bir ilkokula, Konya ve Antalya'da da 2 liseye verildi.