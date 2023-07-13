İstanbul’da FETÖ operasyonu: 3’ü yurt dışına kaçmış!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmada; terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan sabit hatlardan ardışık arama yapan ve örgütsel mensubiyetlerine dair başkaca itirafçı beyanı-BankAsya hesap artışı gibi delil elde edilen 3'ü yurtdışında olduğu toplam 6 şüpheli tespit edildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.