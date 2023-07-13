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Giriş Tarihi: 13.7.2023 08:50

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 3'ü yurt dışına kaçmış!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü FETÖ'ye yönelik harekete geçti. 3’ü yurtdışında bulunan 6 şüpheliye operasyonu düzenlendi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 3’ü yurt dışına kaçmış!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmada; terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan sabit hatlardan ardışık arama yapan ve örgütsel mensubiyetlerine dair başkaca itirafçı beyanı-BankAsya hesap artışı gibi delil elde edilen 3'ü yurtdışında olduğu toplam 6 şüpheli tespit edildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 3'ü yurt dışına kaçmış!
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