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Giriş Tarihi: 13.7.2023

Koltuğunu sağlama aldı kurultaya yeşil ışık yaktı

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Koltuğunu sağlama aldı kurultaya yeşil ışık yaktı
28 Mayıs hezimetinin ardından koltuk savaşına tutuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ana kadarki zorlu süreçten istediğini alarak çıktı. 3 Temmuz'da, 81 ilde başlayan mahalle delegeleri seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği listeler açık ara fark attı. Kısa süre öncesine kadar kurultayı yerel seçim sonrasına bırakmanın hesaplarını yapan CHP yönetiminde bunun üzerine senaryolar değişti. Delege gücünü elinde bulunduran Kılıçdaroğlu'nun "Kongreler takvimi sonrası kurultayı hemen toplayalım" talimatı verdiği bildirildi.
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Koltuğunu sağlama aldı kurultaya yeşil ışık yaktı
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