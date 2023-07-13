Haberler Gündem Haberleri Ödeyeceği tazminat depremzede öğrencilere bağışlanacak
Giriş Tarihi: 13.7.2023

Ödeyeceği tazminat depremzede öğrencilere bağışlanacak

Halit TURAN Halit TURAN
Ödeyeceği tazminat depremzede öğrencilere bağışlanacak
Ankara Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 13 Ekim 2020'de yaptığı grup konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Kılıçdaroğlu'nun, Oktay'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi. Oktay'ın kazandığı tazminatı deprem bölgesindeki afetzede çocukların eğitimi için bağışlayacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu, 2020'de grup toplantısı sırasında yaptığı konuşmada Türk Telekom üzerinden Fuat Oktay'ı hedef alarak "yolsuzluk" iftirasında bulunmuştu. Oktay da asılsız iddiayı yargıya taşımıştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ödeyeceği tazminat depremzede öğrencilere bağışlanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA