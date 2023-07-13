‘Özel ders’ adı altında çocuklara örgütsel eğitim veriliyor

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturmada, örgüt üyelerinin yeniden yapılanma faaliyetlerini sürdürdüğünü belirledi. Örgütün, FETÖ'den tutuklu olanların yakınlarına "maişet" adı altında destek sağladığı, cezaları kesinleşenlerin yurtdışına kaçmalarına yardımcı oldukları tespit edildi. FETÖ ile bağı olan ailelerin çocuklarını örgütün eğitim koçlarına teslim ettiği, bu kişilerin de özel ders adı altında örgütsel eğitim verdiği anlaşıldı. Ayrıca örgütün ihraç edilen emniyet mensuplarını tekrar kazanmaya çalıştığı belirlendi. Antalya, Ankara, Manisa, Denizli ve Isparta'da düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 24 şüpheliden 19'u yakalandı. Şüpheli İ.Ç., E.Ç. ve F.K.'nın eğitim koçu olduğu, F.K.'nın ders verilen illegal dershaneyi eşiyle birlikte işlettiği belirlendi.