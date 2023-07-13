Son dakika: Başkan Erdoğan deprem konutları için tarih verdi! "Depremin ülkemiz ekonomisine maliyeti..."

İş yerleri, tarım alanları, ticarethaneler ve fabrikaların zarar gördüğünü, 14 milyon insanın depremin olumsuz etkilerini bizzat yaşadığını belirten Erdoğan, ilk günden itibaren devletin tüm imkanlarını harekete geçirdiklerini, milletin de deprem bölgesindeki kardeşleri için seferber olduğunu anımsattı.

Başkan Erdoğan, belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının olağanüstü çabalarını her zaman yanlarında hissettiklerini dile getirerek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yardım ve inşa sürecinin en önemli aktörleri arasında yer aldığını söyledi.

Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Berlin Deprem Konferansı'na video mesaj

"DOST VE KARDEŞ ÜLKELERİN YARDIMLARINI ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Dünyanın dört bir yanından deprem bölgesine koşan dost ve kardeş ülkelerin yardımlarını asla unutmayacaklarının altını çizen Erdoğan, bu zor günde Türkiye'nin yanında olan herkesi şükranla hatırlayacaklarını belirtti.