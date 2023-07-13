Tunç Soyer’den skandal karar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nde eksik demir ve hatalı beton kullanımını ortaya çıkaran Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nı kapatma kararı aldı. Soyer, önceki gün toplanan büyükşehir belediye meclisine Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nın kapatılıp başka bir birime bağlanması için önerge sundu.Soyer'in kentsel dönüşüm daire başkanlığını kapatma talebi tepkileri de beraberinde getirdi. Önerge görüşülürken söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, kararı "akıl tutulması" olarak nitelendirdi. Soyer'in meclise sunduğu kapatma önergesi hukuk komisyonuna sevk edildi. Önümüzdeki günlerde hukuk komisyonundan gelen karar doğrultusunda önerge mecliste oylanacak. Kabul edilmesi halinde söz konusu daire başkanlığı kapatılarak başka bir daire başkanlığı çatısı altında şube müdürlüğü olarak hizmet vermeye başlayacak.