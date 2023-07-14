1271 FETÖ’cünün iadesi istendi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 15 Temmuz sonrası FETÖ ile mücadeleye ilişkin son verileri açıkladı:Şu ana kadar 112 ülkeden 1271 FETÖ mensubunun iadesi istendi. 2 iade talebi Romanya'dan, 1 iade talebi Cezayir'den kabul edildi. 123 iade talebimiz de ülkemize sınır dışı edilerek kabul edildi. Toplam 126 FETÖ mensubu ülkemize iade edilmiş oldu.FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkındaki iade dosyalarıyla ilgili tüm deliller ABD'ye gönderildi. Hukuken herhangi bir eksiklik söz konusu değil. ABD'den beklentimiz, bir an önce ülkemize iade edilmesi.