AB’nin kapısını açan okul: “Avrupa Koleji”

Mihmandarımız, Belçika'nın butik şehri Brugge'deki Avrupa Koleji binasını özellikle görmemizi istedi. Avrupa Koleji'nin, AB kurumlarına bürokratlar (Avrokrat) yetiştirdiğini, bu okulun Avrupa bütünleşmesinde önemli bir role sahip olduğunu anlattı.

Tesadüf bu ya aynı günlerde Brüksel'de ziyaret etme fırsatı bulduğum AB Nezdinde Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Faruk Kaymakcı da Avrupa Koleji'nden dönem arkadaşlarını ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'ın da aralarında bulunduğu önceki dönem mezunlarını Daimi Temsilcilik Konutu'nda verdiği bir "döner kebap buluşmasında" bir araya getiriyordu.

Avrupa Koleji'nin bugüne kadar yetiştirdiği 30 bin mezununun birçoğunun AB kurumlarında ve AB ülkelerinde üst düzey konumlara gelen yöneticiler olduğunu görüyoruz:

"Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Danimarka Eski Başbakanı Helle Thorning-Schmidt, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, İsveç Savunma Bakanı Pål Jonson, Finlandiya Eski Başbakanı Alexander Stubb..."

Şimdiye kadar Avrupa Koleji'nden mezun olan Türk Avrokrat sayısı ise 230'u bulmuş durumda. Kolejin Türkiye'deki mezunlar listesine ise Dışişleri Bakan Yardımcılığı yapmış halihazırda AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Bakanlığı Müsteşarlığı yapmış Büyükelçi Rauf Engin Soysal, birçok Büyükelçi ile özel sektör ve düşünce kuruluşlarında önemli görevler yapmış Mehmet Öğütçü ve Sinan Ülgen gibi isimler bulunuyor.

Brugge ve Natolin'de (Polonya/Varşova) iki yerleşkesi bulunan Avrupa Koleji'nin mezunlarına bakılınca Kolej'in, Avrupa'nın bugününde ve geleceğindeki rolünü net anlaşılıyor.

Bu vesileyle AB Başkanlığı'nın yükümlendiği çok önemli bir görevi keşfettim. AB Başkanlığı 2010 yılından bu yana Fransızca ve İngilizce bilen 10-15 başarılı Türk öğrenciye her yıl özel sektörden sağladığı burslarla (yaklaşık 150 burs) Avrupa Koleji'nde yüksek lisans yapma imkanı sağlıyor.

Şüphesiz, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde gerek özel sektörün gerek kamunun AB uyum düzeyinin güçlendirilmesinde, üyelik müzakerelerinin ilerletilmesinde ve üyelik sonrası ülkemizin çıkarlarının korunmasında Avrupa Koleji mezunu Türkler vazgeçilmez olacak. En yüksek düzeyde AB bilgi ve donanımını, en geniş iletişim ağını sağlayan Avrupa Koleji diplomasının Brüksel'de ve AB'nin diğer başkentlerinde açamadığı kapı yok.

AB konusunda Avrupa'nın en prestijli okulu olan Avrupa Koleji'ne Türk gençlerinin gitmesine büyük katkılar sağlayan özel sektörümüzü kutluyor ve bu bursun öğrencilere iletilmesi için her türlü imkanı sağlayan AB Başkanlığını da takdir ediyorum.