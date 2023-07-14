AK Parti’den üniversite tercih destek programı

AK Partı'ningenç milletvekillerinden Rümeysa Kadak'ın öncülüğünde kurulan "Önce Öğrenci" oluşumu, üniversite tercihleri döneminde öğrencilere destek oluyor. Bu kapsamda üniversite tercih destek programını hayata geçiren Kadak ve ekibi, gençlere yol gösteriyor. Bakanlar ve milletvekillerinin de katılımıyla gençlerin tercih döneminde kafalarına takılan soru işaretlerine cevap bulabildiği program ile gençler hayallerindeki meslek için doğru tercih yapıyor. Kadak, "Programı Ankara ve İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Her yıl 600-700 bin genç ait olmadığı bölüm nedeniyle yeniden sınava giriyor. Gelin hayallerinize giden yolda destek olalım" dedi.