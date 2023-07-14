Bakan Fidan’dan 15 Temmuz mesajı

Bakan Fidan mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Yüce Milletimiz, 15 Temmuz'da uluslararası emperyalizmin vekil unsurları vasıtasıyla Türkiye'yi ele geçirme çabalarını Cumhurbaşkanımızın liderliğinde boşa çıkartmış ve Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını aralamıştır. Korkusuzca meydanlara inerek FETÖ ihanet şebekesine geçit vermeyen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. #DemokrasiveMilliBirlikGünü kutlu olsun!"
Yüce Milletimiz, 15 Temmuz'da uluslararası emperyalizmin vekil unsurları vasıtasıyla Türkiye'yi ele geçirme çabalarını Cumhurbaşkanımızın liderliğinde boşa çıkartmış ve Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını aralamıştır.— Hakan Fidan (@HakanFidan) July 14, 2023
Korkusuzca meydanlara inerek FETÖ ihanet şebekesine geçit vermeyen…