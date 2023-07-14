Bakan Tunç: Cezaevinde 15 bin tutuklu FETÖ mensubu var

Bakan Tunç, Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ramazanoğlu Camisi'nde şehitler için okutulan mevlide katıldı, dua etti. Daha sonra Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'ne geçen Bakan Tunç, hain girişiminde şehit olanların aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

15 Temmuz'un üzerinden 7 yıl geçtiğini ifade eden Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hain darbe girişimi milletimizin kahramanlığı sayesinde önlenmiş oldu. Darbecilerden hesap sorma dönemi kalkışmanın ilk anından itibaren başladı. O gece yargımız, cumhuriyet savcılarımız hemen olaya el koydu ve soruşturmaları başlattılar. Bu soruşturmalar neticesinde gözaltılar, tutuklamalar gerçekleşti. Hukuk içerisinde darbecilerle mücadele dönemi devam etti. Olağanüstü hal çerçevesi içerisinde, Anayasa'nın verdiği yetki çerçevesi içerisinde kanun hükmünde kararnamelerle kamudan ihraçlar söz konusu oldu. Olağanüstü Hal Komisyonu bunları inceledi. Kılı kırk yararak, haksızlıklara neden olmayacak şekilde çalışmalar devam etti" diye konuştu.

Cezaevlerinde 15 bin civarında FETÖ mensubunun bulunduğunu ifade eden Bakan Tunç, şunları kaydetti: "Bunlar yargımızın vermiş olduğu kararlar çerçevesi içerisinde cezalarını çekmeye devam ediyorlar. Şunu ifade etmek lazım, geçmişte de darbeler, darbe kalkışmaları oldu. Vesayetçi anlayışın hakim olduğu o dönemlerde darbecileri cübbeleriyle birlikte hazır ol da bekleyen bir yargı yerine bugün 15 Temmuz'da gördük ki onlardan hesap soran bir yargımız var. Milletimizle birlikte, milletimizin tankların önüne durarak gösterdiği kahramanlığa destek veren bir yargımız, hukuk devletimiz var."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç daha sonra "Yargı ve İş Dünyası Sempozyumuna" katıldıktan sonra çeşitli ziyaretlerde bulundu.