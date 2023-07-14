CHP’deki değişim sancısı saklanamaz hale geldi: Mizrak çuvala sığmıyor

CHP'dekı iç karışıklık artık gizlenemeyecek seviyeye geldi. İBB Başkanı İmamoğlu'nun, istişare toplantısında, "Genel Başkan bana verdiği sözü tutmadı, Canan Kaftancıoğlu erkek olsaydı onunla da başka türlü konuşurdum" ifadelerini kullanmasının yankıları sürerken, Kaftancıoğlu'ndan imalı bir cevap geldi.Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasette sataşma vardır ve kıymetlidir ancak bunun için cinsiyetçi bakışınızı değil -olduğu kadar- zekânızı konuşturmayı deneseniz eminim daha başarılı olursunuz. Biz kadınlardan söylemesi" dedi.