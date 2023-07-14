Ekim-kasımdan itibaren konutları teslim edeceğiz

CumhurbaşkanI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Alman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Almanya'da düzenlenen "Berlin Deprem Konferansı"na video mesaj gönderdi. Erdoğan şunları kaydetti: "Asrın felaketi olarak adlandırılan iki deprem yaşadık. Zor günümüzde yanımızda olan herkesi şükranla hatırlayacağız. Bölgede hayatın normale dönmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Ekim-kasım aylarından itibaren yapımı tamamlanan konutların teslimatını peyderpey gerçekleştireceğiz. İlk bir yılda 319 bin konutun inşasını bitirip teslim edeceğiz. Toplamda 650 bin konut inşa etmeyi hedefliyoruz. Depremin ülkemiz ekonomisine maliyeti 104 milyar dolar."