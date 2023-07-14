Erdoğan’ın Marmaris’teki karargâhı o günkü gibi

FETÖ'nün suikast timi, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenledi. O gece suikast timiyle kahramanca çatışan koruma ekibinden polis Mehmet Çetin ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis Nedip Cengiz Eker şehit oldu.Kanlı çatışmaların yaşandığı otel odaları hafızalardan silinmemesi için 7 yıldır o geceki haliyle korunuyor. Erdoğan'ın toplantı yaptığı oda, çalışma ofisi ve korumaların bulunduğu odadaki kurşun izleri aynen duruyor. Suikast timi saldırıdan 17 gün sonra yakalanmıştı. 31 sanığa 4'er defa ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanığa birer defa ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa ise müebbet hapis verilmişti.