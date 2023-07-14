İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! Suç örgütlerine operasyon:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter'dan uluslararası suç örgülerine yapılan operasyonlar ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya göçmen kaçakcığı yapan 18 organize suç örgütünün yakalandığını duyurdu.



İŞTE O PAYLAŞIM;

"Göçmen kaçakçısı organizatörlerinin faaliyetlerini tespit eden Kırklareli İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve Sınır Birliklerimiz ile koordineli olarak 5 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda; örgüt lideri dahil olmak üzere 9organize suç örgütü mensubu yakalandı. Yakalananların 6'sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; JİHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile birlikte icra edilen müşterek operasyonda, 9 şüpheli göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı. Yakalanan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor. Operasyonu gerçekleştiren ekiplerimizi tebrik ediyorum"

