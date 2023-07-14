Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! Suç örgütlerine operasyon:
Giriş Tarihi: 14.7.2023 11:13

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! Suç örgütlerine operasyon:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter'dan uluslararası suç örgülerine yapılan operasyonlar ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya göçmen kaçakcığı yapan 18 organize suç örgütünün yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! Suç örgütlerine operasyon:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter'dan uluslararası suç örgülerine yapılan operasyonlar ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya göçmen kaçakcığı yapan 18 organize suç örgütünün yakalandığını duyurdu.

İŞTE O PAYLAŞIM;

"Göçmen kaçakçısı organizatörlerinin faaliyetlerini tespit eden Kırklareli İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve Sınır Birliklerimiz ile koordineli olarak 5 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda; örgüt lideri dahil olmak üzere 9organize suç örgütü mensubu yakalandı. Yakalananların 6'sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; JİHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile birlikte icra edilen müşterek operasyonda, 9 şüpheli göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı. Yakalanan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor. Operasyonu gerçekleştiren ekiplerimizi tebrik ediyorum"

ARKADAŞINA GÖNDER
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! Suç örgütlerine operasyon:
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA