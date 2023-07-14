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Giriş Tarihi: 14.7.2023 10:46

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı

İstanbul’da DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Farklı ilçelerde 15 ayrı adrese yapılan operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında örgütle ilişkisi oldukları tespit edilen şüphelilerin Başakşehir, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. 15 farklı adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 28 yabancı uyruklu kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 172 fişek, 100 bin 600 lira, 77 bin 500 dolar ve bin 610 euro ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı
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