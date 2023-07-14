Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Saygılı: Millet olarak, kendimizle ne kadar övünsek azdır

Genel Başkan Yardımcısı Saygılı, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe kalkışmasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük feraseti ve akabinde aziz Türk milletinin milli iradeye sahip çıkmak için sokaklara dökülmesi ile önlendiğini anımsatarak, bu süreçte Kızılay'ın da üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdiğini kaydetti.

Saygılı, can ve mal kaybına yol açan bir beşeri afet olarak nitelendirdiği hain darbe girişiminde ve sonrasında Kızılay'ın "insan hayatını ve onurunu" merkeze alan yaklaşımıyla vatandaşlarının yanında olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: "Kızılay'ımız, 15 Temmuz gecesinde vatandaşlarımızın milli egemenlik ve bağımsızlık için meydanlara ve sokaklara çıkmasıyla birlikte harekete geçmiş ve tüm şubeleri, üyeleri, profesyonel birimleri ve gönüllüleri ile darbeye direnen halkımızın yanında yer almıştır. 15 Temmuz gecesi ve sonrasında günlerce süren demokrasi nöbetleri boyunca vatandaşlarımızla birlikte meydanları dolduran Kızılay ekiplerimiz su, çay, çorba, kumanya ve benzeri gıda malzemelerini dağıtmıştır. Şehitler için indirilen hatim-i şeriflerin dualarına eşlik eden, hastanelerde kan bekleyen yaralı, ameliyata alınmış ve kan hastası olan vatandaşlar için şehir meydanlarında kan bağışı etkinlikleri düzenleyen Kızılay'ımız, Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen şehit yakınlarına psikososyal destek vermeyi de ihmal etmemiştir."

Hain darbe girişimin yaşandığı gece tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da da Kızılaycılar olarak milletin yanındaki yer aldıklarını vurgulayan Ramazan Saygılı, "Kızılay üyelerimiz, çalışanlarımız ve gönüllülerimiz darbe girişimine karşı bir yandan fiziki olarak üzerine düşeni yaparken, diğer yandan da özellikle kan ihtiyacının karşılanması için insanüstü bir çaba göstermiştir" ifadelerine yer verdi.