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Giriş Tarihi: 14.7.2023

NATO dönüşü Küllliye’de Cumhur İttifakı zirvesi

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
NATO dönüşü Küllliye’de Cumhur İttifakı zirvesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Külliye'de gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi bir saat sürdü. Görüşmede Erdoğan, NATO zirvesinde yaptığı istişarelerle ilgili Bahçeli'ye değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede, İsveç'in NATO üyeliği süreciyle ilgili Türkiye'nin elde ettiği kazanımları gündeme geldi. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin en önemli gündem maddelerinden bir diğeri de ekonomideki gelişmeler oldu. Emekli maaşlarındaki artışla ilgili değerlendirme yapan Erdoğan ve Bahçeli'nin, yeni dönemde ekonomik anlamda atılan adımları ve son alınan kararları masaya yatırdığı aktarıldı. Ayrıca, yerel seçim sürecinde izlenecek stratejiler, Ankara, İstanbul ve İzmir konusunda atılacak adımlar ve vatandaşın yaşadığı sorunların çözülmesi konularının ele alındığı kaydediliyor.
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NATO dönüşü Küllliye’de Cumhur İttifakı zirvesi
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