Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AB mesajı: Olumlu adımlar bekliyoruz

AB İLE İLİŞKİLER NASIL ŞEKİLLENECEK?

Şu anda beklentimiz AB kanadından o beklentilerin cevabını almak. Zira Vilnius'te görüşmeler yaptığım bütün AB üyesi ülkelerin liderleri ile bunu konuştuk ele aldık. Kendilerinden bu konuda artık 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımların atılmasını istiyoruz dedik.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİNDE SON DURUM

Biz iki tane komşu ülkeyiz. Yanı tarihi noktadaki birikimlerimiz malum. Bu sürecin böyle gitmesini de istemiyoruz. Bu konuda sayın miçotakis yeni bir seçim geçirdi. Biz aynı şekilde yeni bir seçim geçirdik. Bunlarla birlikte iki seçim kazanan lider olarak adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz. Kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları bir Batı Trakya ile ilgili konular bunları aşalım istedik.