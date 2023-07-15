154 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen Fetullahçı darbe girişiminin 7'nci yıl dönümünde 15 Temmuz Derneği ile İstanbul Valiliği tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk Bayrağı asıldı. Köprü girişinde bulunan şehitler anıtında buluşan 15 Temmuz Derneği Başkanı, İsmail Hakkı Turunç, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek ve vatandaşlar, köprünün ortasına kadar yürüdü. Burada üç noktadan Türk Bayrağı ve 15 Temmuz Derneği'nin flaması 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.
"BAYRAĞIMIZ GÖKLERDE DALGALANACAK"
Burada konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 7'nci yılı münasebetiyle daha önceki yıllarda olduğu gibi köprüye o gün asılan bayrağımızı temsilen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği olarak, şehit aileleri ve gazilerimizin katılımıyla bayrağımızı tekrar asacağız. Bayrağımızı, hainler indirmesin diye hayatlarını seve seve feda eden şehitlerimizi hatırlayacağız. Zaten hiç unutmadık. Gazilerimizi hatırlayacağız.
Burada asacağımız bayrak bu topraklarda binlerce yıl, toprağın her coğrafyasında olduğu gibi binlerce yıl göklerde dalgalanacak. Çünkü bu bayrak özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın sembolüdür. Şehitlerimiz de o nama ve ruhu bildikleri için hayatlarını seve seve ortaya koydular. Şehitlerimize ve yakınlarına söz veriyoruz, bayrak asla inmeyecek. Vatan bölünmeyecek ve bu millet asla esir olamayacak. Bağımsızlık ve özgürlüğünü sürdürerek örnek bir millet olarak yoluna devam edecek" dedi.