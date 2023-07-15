15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Türk Bayrağı asıldı

Burada asacağımız bayrak bu topraklarda binlerce yıl, toprağın her coğrafyasında olduğu gibi binlerce yıl göklerde dalgalanacak. Çünkü bu bayrak özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın sembolüdür. Şehitlerimiz de o nama ve ruhu bildikleri için hayatlarını seve seve ortaya koydular. Şehitlerimize ve yakınlarına söz veriyoruz, bayrak asla inmeyecek. Vatan bölünmeyecek ve bu millet asla esir olamayacak. Bağımsızlık ve özgürlüğünü sürdürerek örnek bir millet olarak yoluna devam edecek" dedi.