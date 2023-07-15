15 Temmuz’un yıl dönümünde şehitler anıtına koştular

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen Fetullahçı darbe girişiminin 7'nci yıl dönümünde 34 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı, vatandaşlar ve siyasilerin ziyaret akınına uğradı.
Darbenin 7'nci yıl dönümünde anıtı ve hemen yanında bulunan Hafıza 15 Temmuz Şehitler Müzesi'ni ziyaret eden vatandaşlar şehitler için Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti. Ailesiyle birlikte şehitler anıtını ziyaret eden Halis Öner, şehitlerimiz için geldik. Bu ülkeyi kimse yıkamaz. Son seçimler de bunu gösterdi. Asla amaçlarına ulaşamayacaklar" dedi.
Ziyaret sonrasında konuşan AK Parti İl Başkanı Osman Kabaktepe, darbenin 7'nci yıl dönümünde darbeye darbe diyemeyenleri eleştirdi.
"İYİLİĞİN İRADESİNİ HAKİM YIKMAK"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Kabaktepe, "15 Temmuz'da milletin iradesine, demokrasiye karşı gösterilen hain bir darbe girişiminin ne olduğunu gördük ve yaşadık. Aynı şekilde ülkemizde vatandaşlarımızın 85 milyon birlik ve beraberliğine karşı gelişilen bir ihanet şebekesinin çabasını ve gayretini ve bu birliği ve beraberi nasıl bozmak istediğini hep beraber gördük. Ekonomiden siyasetten kültüre hatta milletimizin birbirine olan güven duygusuna kadar yani her alanda bir darbenin haince bir terör girişiminin FETÖ terör örgütünün başlatıp onun bileşenleriyle beraber ülkemizi sürüklemek istedikleri uçurumdan 251şehidimizle binlerce gazimizle ve milyon insanımızın cesaretiyle beraber tüm bu yapılmak istenilen kötülüklere karşı tekrar milletimiz kendi iradesiyle iyiliğini iradesini hakim kılarak bu darbeyi püskürtmüş oldu" dedi.
"DARBEYE KARŞI ÇIKACAK CESARETİNİZ YOKSA"
Kabaktepe, "Darbenin faillerinin terörist olarak niteleyemeyenleri anlayamadığımı ifade etmek istiyorum. Darbeyle ama örtük yok, kontrollüydü diyenleri anlayamadığımızı ifade etmek istiyorum. Açık şekilde, net bir şekilde bu bir darbedir. Milletin iradesine, devletimizin karşı hain bir terör örgütünün, FETÖ'nün planladığı bir darbe hareketidir. Biz ama sizle, fakatsız iktidarda kim olursa olsun, hükümet kim olursa olsun darbenin de, terörün de, terör örgütlerine karşısındayız diyebilme cesaretini göstermelerini bugün tekrar buradan çağrı yaparak da istiyoruz Yani çünkü bunun âmâsı olmaz. Bunun fakat olmaz. Bu ülkeye karşı yapılan bir saldırıdır. Milliye karşı, millete karşı yapılan bir saldırıdır. Bugün sizin iktidarda olmadığınız ya da olduğunuza göre fikirlerinizi beyan ederseniz bu millete karşı yaptığınız en büyük ihanet olur. Bu 2023 seçimlerinde de bunu gördük. FETÖ'cü hain terör örgütlerine bir takım zemin açmak isteyenler, onların sözlerini Türkiye'ye duyurmak isteyenler, şehir ettikleri 251 kardeşimizi yok sayan binlerce gazimizi yok sayan, milletin emanetiyle millete kurşun sıkanları neredeyse efendim masum insanlar gibi göstermeye çalışan süreçleri de kınadığımızı, anlayamadığımızın altını da ifade etmek istiyorum. Darbeye karşı çıkacak cesaretiniz yoksa karşı çıkanların arkasında en azından durma cesaretiniz olsun. Terör örgütü FETÖ'ye FETÖ diyecek cesaretiniz yoksa FETÖ'ye terör örgütü diyenlere arkasından izleme cesaretiniz olsun "diye konuştu.
"85 MİLYONUN BAYRAĞI"
Kabaktepe, "Bayrak 85 milyonun bayrağıdır. Anadolu 85 milyonun sahibi olduğu coğrafyanın adıdır. Türkiye Cumhuriyet 85 milyonun devletidir. Hiçbir güç bu milletin iradesinin önünde bundan sonra da yer alamayacak. Darbe girişimlerine yeltenenlere 15 Temmuz ders olsun. Bundan sonra gizli ya da açık Türkiye'de milletin iradesine karşı duruma cesaretini gösteremeyeceklerini anlamışlardır diye umut ediyorum" açıklamasında bulundu.