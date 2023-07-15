15 Temmuz’un yıl dönümünde şehitler anıtına koştular

"DARBEYE KARŞI ÇIKACAK CESARETİNİZ YOKSA"

Kabaktepe, "Darbenin faillerinin terörist olarak niteleyemeyenleri anlayamadığımı ifade etmek istiyorum. Darbeyle ama örtük yok, kontrollüydü diyenleri anlayamadığımızı ifade etmek istiyorum. Açık şekilde, net bir şekilde bu bir darbedir. Milletin iradesine, devletimizin karşı hain bir terör örgütünün, FETÖ'nün planladığı bir darbe hareketidir. Biz ama sizle, fakatsız iktidarda kim olursa olsun, hükümet kim olursa olsun darbenin de, terörün de, terör örgütlerine karşısındayız diyebilme cesaretini göstermelerini bugün tekrar buradan çağrı yaparak da istiyoruz Yani çünkü bunun âmâsı olmaz. Bunun fakat olmaz. Bu ülkeye karşı yapılan bir saldırıdır. Milliye karşı, millete karşı yapılan bir saldırıdır. Bugün sizin iktidarda olmadığınız ya da olduğunuza göre fikirlerinizi beyan ederseniz bu millete karşı yaptığınız en büyük ihanet olur. Bu 2023 seçimlerinde de bunu gördük. FETÖ'cü hain terör örgütlerine bir takım zemin açmak isteyenler, onların sözlerini Türkiye'ye duyurmak isteyenler, şehir ettikleri 251 kardeşimizi yok sayan binlerce gazimizi yok sayan, milletin emanetiyle millete kurşun sıkanları neredeyse efendim masum insanlar gibi göstermeye çalışan süreçleri de kınadığımızı, anlayamadığımızın altını da ifade etmek istiyorum. Darbeye karşı çıkacak cesaretiniz yoksa karşı çıkanların arkasında en azından durma cesaretiniz olsun. Terör örgütü FETÖ'ye FETÖ diyecek cesaretiniz yoksa FETÖ'ye terör örgütü diyenlere arkasından izleme cesaretiniz olsun "diye konuştu.