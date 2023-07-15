4 ilde operasyon: 6 gözaltı var

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli olarak Konya, İzmir ve Bursa İlleri'nde operasyon düzenledi. Aralarında bir ihraç askeri personel öğretmenin de bulunduğu altı kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yabancı uyruklu bazı kişilerin adına kayıtlı olan telefon hatları üzerinden FETÖ'nün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullandıklarının, FETÖ'nün kapatılan bankası Bank Asya'ya para yatırdıklarının tespit edildiği ve büfe ile ankesör hatları üzerinden iletişim kayıtlarının olduğunun saptandığı ifade edildi. Bir şüphelinin; FETÖ içerisindeki Evlilik/İzdivaç Yapılanması'nda görevli olduğunun belirlendiği, bir kişinin ise FETÖ tarafından ülkemize getirilen yabancı öğrencilere maddi kaynak sağladığının saptandığı belirtildi.