Bakan Tunç’tan kahraman yargı mensuplarına teşekkür

Adalet Bakanı Tunç, Adana'da Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'na katıldı. Bakan Tunç, sempozyumun açılış konuşmasında, 15 Temmuz gecesi tarihi bir kahramanlık gösteren yargı mensuplarını kutladı.

Bakan Tunç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "O gece darbeciler karşısında cübbelerini giyip, hazır ol da bekleyen bir yargı yerine; Darbecileri, milletin hakkına, hukukuna tecavüz edenleri ilk dakikadan itibaren soruşturan, onları gözaltına alan, tutuklayan ve millet adına hesap soran bir yargıyı gördük. O nedenle ben buradan o gece kahramanca mücadele eden yargı mensuplarımızı teker teker kutluyorum. İşte demokrasiye sahip çıkmak budur, insan haklarına sahip çıkmak budur. O gece, aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İnsan hakları mücadelesinin, adalet ve demokrasi mücadelesinin nasıl yapıldığını bütün dünyaya gösterirken yargımız da vatansever emniyet güçlerimiz de demokrasinin nasıl korunacağını bütün dünyaya göstermiş oldu. O nedenle aziz milletimiz başta olmak üzere darbe girişiminin önlenmesinde katkısı olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz."