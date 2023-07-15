Bingöl’de şehitler kabirleri başında anma töreni düzenlendi

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7'nci yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak Bingöl şehitliği ziyaret edildi. Programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve anıta karanfil bırakıldı. Daha sonra, Bingöl Valiliği önünde kurulan 15 Temmuz resim ve fotoğraf sergisi gezildi.