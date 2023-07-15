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Giriş Tarihi: 15.7.2023 15:04

Bingöl'de şehitler kabirleri başında anma töreni düzenlendi

Bingöl’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit kabirleri ziyaret edildi.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Bingöl’de şehitler kabirleri başında anma töreni düzenlendi

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7'nci yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak Bingöl şehitliği ziyaret edildi. Programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve anıta karanfil bırakıldı. Daha sonra, Bingöl Valiliği önünde kurulan 15 Temmuz resim ve fotoğraf sergisi gezildi.

Düzenlenen etkinliklere Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, jandarma ile emniyet personelleri, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde çeşitli programların gün boyu devam edeceği bildirildi.

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Bingöl'de şehitler kabirleri başında anma töreni düzenlendi
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