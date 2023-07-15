Biri şehit biri gazi! "15 Temmuz'dan önce sarılıp, birbirimizle helalleştik"

Erzurum'da yaşayan 3 çocuk babası 43 yaşındaki Rıza Demir, 15 Temmuz'da eşinin ameliyatı için geldiği İstanbul'da darbe girişimini öğrenince sokağa çıktı. Sabaha kadar FETÖ'cülerin darbe girişimini engellemek için sokaklarda mücadele veren Demir, Hasdal'da tankın üzerine çıkarak engel olmaya çalıştı. O sırada tankın üzerinden düşüp belinden yaralanan Demir yaşadıklarını şöyle anlattı : "Kabus gibiydi. Kendimi paletlerin altında gördüm.
O an öleceğim derken bir anda birisi beni çekti. Saniyelerle kurtuldum. Devlet bize gazilik ünvanı vererek bizi şereflendirdi" diye konuştu.
Rıza Demir, o gece hemşehrisi olan özel harekat polisi Murat Ellik'in (25) ise Ankara'da Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olduğunu anlattı. Murat Ellik ile 15 Temmuz'dan bir hafta önce Erzurum'da helalleştiklerini anlatan Demir, "Murat'la kahvehanede karşılaştık.
Ben yola çıkıyorum dedim helallik aldım. Sanki ikimizinde içine doğmuştu. Murat kahvehanemize sürekli gidip gelen, aramızda abi kardeş ilişkisi bulunan bir dostumdu. 15 Temmuz gecesi izinliydi. Acil göreve çağırınca hemen gitmiş. Sonra onun şehadet haberini aldım. Son helalliğimi almıştım. Dalyan gibi bir delikanlıydı. Ankara Özel harekat Daire Başkanlığında şehit düştü. Vatanına aşık bir polisti." dedi.
HAYATINI ŞEHİT AİLELERİNE ADADI
O günden sonra kendini Gazi ve Şehit Ailelerine adayan Demir; "15 Temmuz'u unutturmak isteyenler çok. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir ülke o gece ayağa kalktı. Bu vatan aşkından gelir. O gün yaşananları bir daha yaşamamak için çok çalışıp ülkemize hizmet etmemiz gerekiyor. O günden sonra kendimi neredeyse tamamen Gazilerimiz ve şehit ailelerimize adadım. Şubeler kurduk, dernekler kurduk. Şuan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri vakfı Erzurum Şube Başkanı ve Gazi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği İl Başkanıyım. Şehrimizde bulunan şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize yardım etmeye çalışıyoruz. Sorunlarımızı, acılarımızı, mutluluklarımızı birlikte yaşıyoruz" dedi.