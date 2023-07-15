Biri şehit biri gazi! "15 Temmuz'dan önce sarılıp, birbirimizle helalleştik"

O an öleceğim derken bir anda birisi beni çekti. Saniyelerle kurtuldum. Devlet bize gazilik ünvanı vererek bizi şereflendirdi" diye konuştu.

Rıza Demir, o gece hemşehrisi olan özel harekat polisi Murat Ellik'in (25) ise Ankara'da Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olduğunu anlattı. Murat Ellik ile 15 Temmuz'dan bir hafta önce Erzurum'da helalleştiklerini anlatan Demir, "Murat'la kahvehanede karşılaştık.

Ben yola çıkıyorum dedim helallik aldım. Sanki ikimizinde içine doğmuştu. Murat kahvehanemize sürekli gidip gelen, aramızda abi kardeş ilişkisi bulunan bir dostumdu. 15 Temmuz gecesi izinliydi. Acil göreve çağırınca hemen gitmiş. Sonra onun şehadet haberini aldım. Son helalliğimi almıştım. Dalyan gibi bir delikanlıydı. Ankara Özel harekat Daire Başkanlığında şehit düştü. Vatanına aşık bir polisti." dedi.