Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin, milletin ve devletin varlığıyla istiklal ve istikbaline kast eden en büyük ihanetlerden biri olduğunu belirtti.

Türk milletinin 7 yıl önceki hain girişim sırasında kadını ve erkeği, genci ve yaşlısıyla sokaklara, caddelere, meydanlara çıktığını, istiklal ve istikbalini müdafaa için gövdesini tanklara ve namlululara siper ettiğini anlatan Erbaş, şu değerlendirmelerini paylaştı:

"Milletimiz vatanına, birliğine ve kardeşliğine kast eden FETÖ'ye karşı asil bir mücadele vererek cesareti ve fedakarlığıyla hainlerin emellerini boşa çıkarmış, bütün dünyaya örnek olacak şanlı bir direnişle darbe ve işgal girişimcilerini bertaraf etmiştir.

Ortaya çıktığı günden beri okulları, dershaneleri, sivil toplum örgütleri ve basın yayın organlarıyla gerçek yüzünü gizleyen FETÖ'nün bu girişimi, karanlık bir örgüt olduğunu tescillemiştir. Özellikle medya vasıtasıyla öne çıkarıp propagandasını yaptığı faaliyetleriyle yıllarca dini ve milli değerlerimizi istismar eden bu örgüt, milletimizin her türlü iyilik, hayır ve ibadetlerini de kendi kirli emelleri için fütursuzca kullanmıştır."

Darbe girişiminin, din konusundaki cehalet ve yanlış dini bilginin, ferdi ve içtimai alanda birçok soruna neden olduğunu, doğru şekilde karşılanmayan her türlü ihtiyacın istismara açık hale geldiğini açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Erbaş, "Bu sebeple inancımızı, ibadetlerimizi ve değerlerimizi istismara yeltenenlere, iyilik duygularımızı kendi çıkarlarına alet edenlere ve birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi hedef alanlara karşı daha dikkatli, duyarlı ve uyanık olmak zorundayız. Bu itibarla Diyanet İşleri Başkanlığı, dün olduğu gibi bugün de irşat faaliyetleri, basılı ve görsel yayın organları, akademik ve ilmi çalışmaları ile başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızı dinimizin, barış, merhamet ve samimiyet yüklü evrensel ilke ve değerleriyle buluşturmaya devam etmektedir. Yüce dinimiz İslam'ın kavramlarını çarpıtarak kullanmak suretiyle fitne peşinde koşanlara, yanlış ve eksik dini bilgilerle toplumumuzu ayrıştırma ve aldatmaya çalışanlara karşı mücadelesini hassasiyetle sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin duyarlılığı, tüm devlet kurumlarının etkin, verimli ve koordineli çalışmalarıyla böylesi istismarcı yapılar ve ihanet şebekelerinin bir daha zuhur edemeyeceğine inandığını bildiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Ülkemizin huzurunu bozmaya, milletimizin geleceğini karartmaya ve inancımızın tertemiz mesajlarını kirletmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı mücadelede canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyor, gösterdiği büyük cesaret, feraset ve direnişten dolayı aziz milletimizin her bir ferdine en kalbi şükranlarımı sunuyorum."