EGM Genel Müdür Erol Ayyıldız’dan SABAH’A önemli açıklamalar

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı başta Polis Özel Harekat Başkanlığı, Havacılık Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlükleri, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi darbecilerin hedefi haline geldi. Türk Polis Teşkilatının kahraman evlatları ile karşı karşıya gelmeye korkan FETÖ'cüler havadan bomba atarak durdurmaya çalıştı. Vatan, bayrak sevdalısı kahraman Türk Polisi acılarına ve engellemelere rağmen göreve koştu, işgal edilen pek çok noktayı temizledi.

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7'nci yılı dolayısıyla SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü görevine yeni atanan Erol Ayyıldız, milletin başını yastığa güvenle koyması ve en üst seviyede güvenlik hizmeti almasının tek hedefleri olduğunu aktardı. Ayyıldız; "Bu görev şahsıma tevdi edildiğinden beri tek duam, milletimizin duasını hak etmek, övgüsüne mazhar olmak ve Rabbimin rızasını kazanacak hizmetler yapmaktır. Rabbim, bize güvenenlere mahcup etmesin inşallah. Hiç şüphe yok ki,cumhurbaşkanımızın liderliği, bakanımızın riyasetinde 178 yıllık maziye sahip Türk Polis Teşkilatımızı daha ileri noktalara götürebilme adına üzerimize düşen ne varsa yapmanın gayretinde olacak, Teşkilatımızın saygınlığını dünya çapında daha da arttırmak için el birliği ile çalışacağız. Teşkilatımız, her şart altında, tüm şer odaklarının üzerine cesaretle giderken, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de güvenle gülümseyen yüzlerin teminatı olmakta kararlıdır. Türk Polis Teşkilatı olarak terör ve uyuşturucu ile mücadele, genel asayişin ve trafik düzeninin sağlanması, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele başta olmak üzere suç ve suçluyla mücadele ile suçu önleyici tedbirlerin alınması için gerekli adımları tereddütsüz ve tavizsiz bir şekilde atmaya devam edeceğiz" dedi.

"O GECENİN KAHRAMANI İRADESİNE, ONURUNA VE BEKASINA EL UZATTIRMAYAN MİLLETTİR"

15 Temmuz gecesinde İzmir Valisi olan ve o süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik alçak suikast girişiminin önlenmesinde de önemli bir rol üstlenene Ayyıldız, "Bu milletin helal paralarıyla alınan silahları bu millete doğrultma alçaklığını gösteren iş birlikçi maşa örgütün ihanetine karşı vatanını seven herkesin yapması gerekeni yaptı. Bu asil millet,Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kenetlendi ve "meydanlara inin" çağrısıyla şehir şehir, sokak sokak göğüs göğüse mücadele verdi. Hiç şüphesiz ki o gecenin kahramanı iradesine, onuruna ve bekasına el uzattırmayan millettir. İşgal ve ihanet girişimine gereken cevabı vermiştir. 63'ü Türk Polis Teşkilatımızdan olmak üzere istiklal ve istikbali uğruna şehit olan 253 kahramanımıza, yaşayan şehitlerimiz gazilerimize ve o gece vatan mücadelesi veren necip milletimize şükran borçluyuz.

Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Rabbim bizleri onlara ve onların emanetlerine mahcup etmesin" şeklinde konuştu.

GÖZÜ DÖNMÜŞ HAİNLERE GEREKEN DERS VERİLDİ

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı, Havacılık Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü olmak üzere Emniyet'in değişik birimlerine darbecilerin hedefi haline geldiğini ifade eden Ayyıldız, şunları söyledi:

"Ülkemizin bekası ve bütünlüğü ile milletimizin onuru tehlikeye düştüğünde, en ağır bedelleri de göze alarak ortaya koyduğumuz kahramanlıklara tarih defalarca şahit olmuştur. Benzeri görülmemiş bir ihanet olan 15 Temmuz'da, aziz milletimiz yekvücut olarak iradesini canıyla ve kanıyla korumuş ve o geceyi zaferle neticelendirmiştir. O gece, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir kez daha ihanet odaklarının kirli oyunu bozulmuş, gözü dönmüş hainlere gereken ders verilmiştir. 178 yıllık bu Teşkilat, hem görevi başındaki evlatları, hem de tüm şehitlerinin manevi varlıklarıyla milletimizin yazdığı bu destanın en ön saflarında yerini almıştır. Bildiğiniz gibi FETÖ'cü hainler, o gece Özel Harekat Başkanlığımız, Havacılık Daire Başkanlığımız ve Ankara Emniyet Müdürlüğümüze tankla, topla ve en ağır silahlarla alçakça saldırdılar, lakin teslim alamadılar. Emniyet Teşkilatımız adeta göğüs göğüse bir mücadelenin yaşandığı o gece 63 şehit vermiş, 284 vatan evladımız da gazilik mertebesine erişmiştir."

FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ TAMAMEN TEMİZLEMEK BOYNUMUZUN BORCU

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele noktasında Türk Polis Teşkilatı kararlı şeklinde devam ettiğinin altını çizen Ayyıldız; "FETÖ ile mücadelede azmimiz aynı kararlılıkta devam etmektedir.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarla birçok üyesi yakalanarak örgüt büyük oranda deşifre edilmiş, mensuplarının birçoğu etkisiz hale getirilerek yurt içinde hareket kabiliyeti çok önemli ölçüde daraltılmıştır. FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesi, emniyetteki sözde mahrem yapılanmalarının çökertilmesi noktasında operasyonlarımız devam etmekte, ayrıca bağlantısı tespit edilenlere yönelik de adli süreç işlemektedir. Emniyet Teşkilatı olarak, FETÖ'cüleri saklandıkları inlerinde tek tek tespit ediyor, ifadeler ve ek deliller ışığında FETÖ bağlantısı tespit edilenlere yönelik süreci titizlikle işletiyoruz. Hiç kimsenin endişesi olmasın ki, kendi halkına silah doğrultan bu gözü dönmüş hainleri en kılcal damarlarımızdan tamamen temizlemek bizim boynumuzun borcudur. Tabii sadece FETÖ /PDY ile değil PKK, DEAŞ, marjinal sol örgütler ve her türlü suç yapılanmasına karşı kesintisiz ve amansız mücadelemizi sürdürme kararlılığındayız" diye konuştu.