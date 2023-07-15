FETÖ’nün güncel yapılanmasına bir darbe daha: Örgütün para deposuna baskın

FETÖ'NÜN PARALARININ BİRİKTİĞİ İŞLETME TAKİBE ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmaları kapsamında örgüt faaliyetinde bulunan ve FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yüzlerce operasyon gerçekleştirildi. Yürütülen operasyonlar kapsamında FETÖ'nün Güncel Finans Kaynağı olarak faaliyet gösterdiği belirlenen bir işletme takibe alındı. İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde faaliyet gösteren işletme emniyet güçleri tarafından takibe alındı. Dükkanda FETÖ'ye ait paraların biriktirilerek gizlilik içerisinde örgüt mensuplarına dağıtıldığı öğrenildi.

İŞLETME GÖREVLİSİ ESKİ FETÖ HÜKÜMLÜSÜ ÇIKTI

Aylarca yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından işletmede çalışanlar gözaltına alındı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında süt ürünleri satan işletmede görevli Enis D., isimli şüphelinin daha öncede eşiyle birlikte FETÖ üyeliğinden tutuklanarak cezaevinde yattığı ve yargılandığı davada hüküm giydiği ortaya çıktı. Savcılığı FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 2022 yılında gerçekleştirdiği bir operasyonda gözaltına alınarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen bir şüpheli de Enis D.'nin örgüt üyesi olduğunu aktif olarak örgütte faaliyette bulunduğunu bildirdi.

GÜNCEL YAPILANMANIN FİNANS AYAĞI DEŞİFRE OLDU

FETÖ'nün finans yapılanmasında görev aldığı belirlenen Enis D.'nin işletmeye gelen örgüt mensuplarına yine örgüt tarafından çeşitli yöntemlerle getirilen paraları dağıttığı emniyet güçleri tarafından takip sırasında fotoğraflandı. Emniyette ifadeye alınan şüpheli ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek daha önce FETÖ üyeliğinden tutuklandığını ancak güncel yapılanmada yer almadığını iddia etti.

12 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İfadesinin ardından adliyeye getirilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Enis D.'nin FETÖ'nün güncel olarak yapılanmaya çalışan ekip içerisinde finans ayağını teşkil eden ekipten olduğunu vurgulayarak 'Örgüt Üyeliği' suçundan iddianame düzenledi. 12 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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