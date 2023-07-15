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Giriş Tarihi: 16.7.2023 05:38

Genç şarkıcı Erkan Doğanay silahlı saldırıda ağır yaralandı

Avcılar'da sahbe aldığı mekandan çıkan Erkan Doğanay, silahlı saldırıya uğradı. Şarkıcı Uygar Doğanay ve Gökhan Doğanay'ın kuzeni olduğu öğrenilen genç şarkıcı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

DHA
Genç şarkıcı Erkan Doğanay silahlı saldırıda ağır yaralandı

Olay, saat 23.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi'ndeki bir mekanda meydana geldi. Sahne aldığı mekandan ayrılan Erkan Doğanay'a (20) yoldan geçen gri renkli bir otomobilden 6 el ateş edildi. Karnına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan genç şarkıcı, taksiyle Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından sanatçının kuzeni ünlü şarkıcı Uygar Doğanay ve yakınları hastaneye akın etti.

YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Genç şarkıcının kaldırıldığı hastanenin tıbbi olanaklarının yetersiz olduğunu belirten yakınları ile ambulans ve hastane görevlileri arasında gerginlik yaşandı. Yakınlarının ısrarı üzerine Doğanay, Çam Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganların tespit edilerek yakalanabilmesi için kapsamlı soruşturma başlattı.

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Genç şarkıcı Erkan Doğanay silahlı saldırıda ağır yaralandı
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