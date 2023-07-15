İBB’den tepki çeken ’15 Temmuz’ mesajı! Ne 15 Temmuz ne de FETÖ var

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Bugün art arda 15 Temmuz'la ilgili açıklama ve paylaşımlar gelirken İBB'nin vatandaşlara gönderdiği SMS ise tepki çekti. Vatandaşlar mesajda FETÖ, 15 Temmuz ve darbe girişimi kelimelerinin geçmemesine dikkat çekti.

VATANDAŞLARA SMS GÖNDERDİLER

İBB'nin gönderdiği mesajda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu imzası ile gelen SMS'te, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz." ifadeleri yer aldı.