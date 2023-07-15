İstanbul Valisi Gül: Şehit ve gazilerimizin hatırasını bütün canlılığıyla yaşatacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi işbirliğiyle, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yılı dolayısıyla düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" programında konuşan İstanbul Valisi Gül, 15 Temmuz'un o güne kadar benzeri görülmemiş bir darbe girişimi olduğunu söyledi.

Vali Gül, "Gazi Meclisimiz işgal dönemlerinde bile uğramadığı bir saldırıyla karşılaştı. Gözü dönmüş alçaklar, yollardaki halkımızı helikopterlerle taradı. Milletimizin üzerine ateş açtı, polisimizi bombaladı. Tanklarla insanlarımızı ezdi." diye konuştu.

bAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın "Halkın gücünün üzerinde bir güç tanımam" sözleriyle birlikte yüz binlerce vatandaşın ellerinde bayraklarla meydanlara giderek milli iradeye sahip çıktığını vurgulayan Gül, vatandaşların kurşunlara rağmen geri adım atmadığına dikkati çekti.

Davut Gül, 15 Temmuz gecesi pek çok kahramanlık öyküsü yaşandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi, Türk milleti birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Bu, geçmişte Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da da böyleydi, 15 Temmuz'da da böyle oldu. Ve inşallah ilelebet böyle olacak. İnanıyorum ki milli dayanışma ruhuyla Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edecek, şehit ve gazilerimizin hatırasını bütün canlılığıyla yaşatacağız."

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin, aynı zamanda Türkiye'ye yönelik küresel işgal hareketi olduğunu belirtti.

Vatandaşların, darbe girişiminin yaşandığı gece, darbeci teröristlere canı pahasına karşı durduğunu hatırlatan Türkmen, 15 Temmuz'un, özellikle gençlere ve çocuklara her fırsatta anlatılması gerektiğini ifade etti.

Türkmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim kaderimizde ne yazık ki çatışmalar, kan ve gözyaşı var. Bin yıldır bu topraklardayız, bin yıldır huzurumuza kastedenler her dönem olmuştur ama bu millet hiçbir zaman bu hainlere fırsat vermemiştir. Bu milletin gönlünden, kalbinden, bağrından liderler çıkmıştır. Bu milletin önüne geçerek, bu cennet vatanı, bu milletin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlere fırsat vermeme adına, milletimiz canı pahasına, kanı pahasına vatanını, bayrağını, sancağını, mukaddesatını, namusunu korumuştur. İşte 15 Temmuz'da da bunu yaptık. Şehitler Köprüsü'nde, Çengelköy'de, Gölbaşı'nda, tüm vatan sathında işte bunu yaptık. En değerli varlığımız canımızdan geçtik. Serden geçtik, yardan geçtik ama toprağımızdan, vatanımızdan, bayrağımızdan vazgeçmedik."