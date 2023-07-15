Para deposu deşifre oldu

FETÖ'nüngüncel yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında İstanbul Beylikdüzü'nde örgüte ait süt ürünleri satan bir işletmede himmet paralarının biriktirildiği ve yine örgütün güncel üyelerine dağıtıldığı ortaya çıktı. Emniyet ve savcılığın ortak çalışması sonucu deşifre olan örgüt üyesi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İşletmeye yönelik aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından işletmede çalışanlar gözaltına alındı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında işletme çalışanlarından Enis D. adlı şüphelinin daha önce de eşiyle birlikte FETÖ üyeliğinden cezaevinde yattığı ve yargılandığı davada hüküm giydiği ortaya çıktı. Enis D.'nin işletmeye gelen örgüt mensuplarına yine örgütün çeşitli yöntemlerle getirdiği paraları dağıttığı emniyet güçlerinin takibi sırasında fotoğraflandı.