SABAH yazdı, Kurtuluş Parkı kurtuldu! Mansur Yavaş geri adım attı

TEPKİLERİ AZALTMAK İÇİN PROTOKOLÜN İPTALİNİ İSTEDİ

Mansur Yavaş'ın, Ankara'nın en eski parklarından olan Kurtuluş Parkı'nı TED Üniversitesi'ne bir protokolle devretmesi Ankaralılar'ın büyük tepkisine neden olmuş ve Ankaralılar sosyal medyada oluşturdukları platformlarda bu kararın geri alınması istenmişti. Yavaş, gelen tepkiler ve Sabah'ın yaptığı haberler sonrasında geri adım atarak parkın her iki çıkışına astırdığı pankartlarla söz konusu yerin herhangi bir kuruma devredilmesinin söz konusu olmadığını belirtmişti. Aradan geçen 2 yılın ardından yerel seçimlerinde yaklaşması ile Yavaş vatandaşlardan gelen tepkileri azaltmak için Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında gerçekleşen ABB Meclisi temmuz ayı ikinci oturumuna Yavaş kendi imzasıyla gönderdiği Başkanlık Yazısı ile feshini istedi. Söz konusu protokole ilişkin "Kurtuluş Parkı ile ilgili belediyemiz ve TED Üniversitesi arasında iş birliği yapılmasına ihtiyaç kalmadığından söz konusu protokolün kaynağı olan Meclis kararının iptali ve protokolün feshi" ifadelerine yer verildi.