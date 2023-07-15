SABAH yazdı, Kurtuluş Parkı kurtuldu! Mansur Yavaş geri adım attı

Halkın kullanımına açık olan ve Ankara'nın en eski parklarından olan Kurtuluş Parkı, 2021 yılında Mansur Yavaş tarafından sözde bakım onarım çalışmaları için imzalanan protokol ile TED Üniversitesi'ne devredilmişti. Yavaş söz konusu karardan vazgeçti. Halkın 60 yıldır nefes aldığı ve 1'inci derece doğal sit alanı ilan edilen Kurtuluş Parkı'nın TED Üniversitesi'ne devretmeye çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimlerin yaklaşması ile konuya ilişkin vatandaşlardan gelen tepkileri azaltmak adına verdiği karardan vazgeçti. Yavaş, ABB Meclisi temmuz ayı ikinci oturumuna kendi imzasıyla gönderdiği Başkanlık Yazısı ile feshini istedi. Sivil toplum örgütlerinin, vatandaşların ve hatta siyasetçilerin bile tepki gösterdiği ABB ve TED Koleji arasından imzalanan Kurtuluş Parkı'nın TED Üniversitesi'ne devredilmesi protokolü tamamen iptal edildi.
TEPKİLERİ AZALTMAK İÇİN PROTOKOLÜN İPTALİNİ İSTEDİ
Mansur Yavaş'ın, Ankara'nın en eski parklarından olan Kurtuluş Parkı'nı TED Üniversitesi'ne bir protokolle devretmesi Ankaralılar'ın büyük tepkisine neden olmuş ve Ankaralılar sosyal medyada oluşturdukları platformlarda bu kararın geri alınması istenmişti. Yavaş, gelen tepkiler ve Sabah'ın yaptığı haberler sonrasında geri adım atarak parkın her iki çıkışına astırdığı pankartlarla söz konusu yerin herhangi bir kuruma devredilmesinin söz konusu olmadığını belirtmişti. Aradan geçen 2 yılın ardından yerel seçimlerinde yaklaşması ile Yavaş vatandaşlardan gelen tepkileri azaltmak için Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında gerçekleşen ABB Meclisi temmuz ayı ikinci oturumuna Yavaş kendi imzasıyla gönderdiği Başkanlık Yazısı ile feshini istedi. Söz konusu protokole ilişkin "Kurtuluş Parkı ile ilgili belediyemiz ve TED Üniversitesi arasında iş birliği yapılmasına ihtiyaç kalmadığından söz konusu protokolün kaynağı olan Meclis kararının iptali ve protokolün feshi" ifadelerine yer verildi.
HALKA AÇIK ALANI ÖZEL KOLEJE VERECEKTİ
9 Haziran 2021 tarihli 1134 sayılı Meclis Kararı ile ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından Türk Eğitim Derneği Yükseköğrenim Vakfı tarafından kurulan TED Üniversitesi ile sözde "Kurtuluş Parkının Yeniden İşlevselleştirilmesi Protokolü" imzalamıştı. 1. Derece doğal sit alanı olarak belirlenmiş olan ve halkın kullanımına açık olan parkta imzalanan protokole göre özel üniversitenin parkta sergi, açık hava film gösterimi, konser alanları, bisiklet yolu ve parkı, çay-kahve satışının yapılacağı işletme alanları, sosyal donatı alanları, okuma ve çalışma alanları yapması planlanıyordu. Yapılacak projelerin maliyeti üniversite tarafından karşılanacakken alanın halkın kullanımına kapatılacak olması tepki çekmişti.