Sivili Toplum Kuruşları direnişin aktörü oldu

Tarihin hiçbir döneminde devletsiz kalmayan ve teşkilatçı bir yapısı olmasıyla bilinen Türk milletinin, 15 Temmuz akşamı FETÖ'cü cuntacılara karşı vermiş olduğu destansı rolde milli iradeden yana tavı alan STK'lar kritik bir rol oynadı. Milletin egemenliğinin bir avuç FETÖ'cü tarafından esir edilmeye çalışıldığı anlaşıldığı andan itibaren STK'lar harekete geçti ve onlarca STK, yüzbinlerce gönüllüsün meydanlara davet etti.

AYLARCA MEYDANI TERK ETMEDİLER

Karanlık başlayan gecenin aydınlık bir şafakla doğmasında çok önemli bir rol üstlenen STK'lar, milletimizin, demokrasi sevgisini tüm dünyaya göstermesinde de başat bir görev üstlendi. Darbe girişiminin bastırılmasında sonra da gönüllüleriyle birlikte aylarca meydanları terk etmeyen STK'lar, milletin iradesinin üzerinde hiçbir yabancı gücün hüküm süremeyeceğini de göstermiş oldu.

HEP MİLLETİN YANINDA YER ALDILAR

Demokratik düzenin olmazsa olmazları arasında yer alan STK'lar, 15 Temmuz gecesi ve akabindeki süreçte sadece ve sadece milletin yanında yer aldı. SABAH, Türkiye'nin demokrasi sınavını başarıyla geçmesinde öncü olan STK temsilcileriyle görüştü ve 15 Temmuz'un yıl dönümünde düşüncelerini sordu.