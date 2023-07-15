Sivili Toplum Kuruşları direnişin aktörü oldu

Tarihin hiçbir döneminde devletsiz kalmayan ve teşkilatçı bir yapısı olmasıyla bilinen Türk milletinin, 15 Temmuz akşamı FETÖ'cü cuntacılara karşı vermiş olduğu destansı rolde milli iradeden yana tavı alan STK'lar kritik bir rol oynadı. Milletin egemenliğinin bir avuç FETÖ'cü tarafından esir edilmeye çalışıldığı anlaşıldığı andan itibaren STK'lar harekete geçti ve onlarca STK, yüzbinlerce gönüllüsün meydanlara davet etti.
AYLARCA MEYDANI TERK ETMEDİLER
Karanlık başlayan gecenin aydınlık bir şafakla doğmasında çok önemli bir rol üstlenen STK'lar, milletimizin, demokrasi sevgisini tüm dünyaya göstermesinde de başat bir görev üstlendi. Darbe girişiminin bastırılmasında sonra da gönüllüleriyle birlikte aylarca meydanları terk etmeyen STK'lar, milletin iradesinin üzerinde hiçbir yabancı gücün hüküm süremeyeceğini de göstermiş oldu.
HEP MİLLETİN YANINDA YER ALDILAR
Demokratik düzenin olmazsa olmazları arasında yer alan STK'lar, 15 Temmuz gecesi ve akabindeki süreçte sadece ve sadece milletin yanında yer aldı. SABAH, Türkiye'nin demokrasi sınavını başarıyla geçmesinde öncü olan STK temsilcileriyle görüştü ve 15 Temmuz'un yıl dönümünde düşüncelerini sordu.
HEP BİRLİKTE YÜRÜYEN BİR AİLE OLDUK
*15 Temmuz Derneği: Yeni bir yüzyılın, Türkiye Yüzyılının kapısındayız. Ve bu kapıyı bizlere açanların 15 Temmuz gecesi canlarını ortaya koyan şehitlerimiz, gazilerimiz ve aziz milletimiz olduğunun farkındayız. O gece millet olarak irademize, vatanımıza, bayrağımıza ve ezanımıza sahip çıkmasaydık bugün bambaşka bir tablonun içinde olacaktık. O gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu dik duruş ve milletimizin kararlılığı bizi bugünlere taşıdı. 15 Temmuz Derneği olarak o gece şehadete yürüyen 252 vatandaşımızın aileleri, 2 bin 700'den fazla gazimizle kurduğumuz kardeşlik hukuku çerçevesinde büyük bir aile olduk ve birlikte yol yürüyoruz.
GÖĞSÜNÜ TANKLARA SİPER EDEN MİLLET
*KADEM (Kadın ve Demokrasi Vakfı): 15 Temmuz milletimizin, vatanına ve hürriyetine canı pahasına sahip çıkacağını, demokrasinin teminatının yine bizzat "millet" olduğunu dünyaya gösterdiği büyük bir zaferdir. Bu zafer, 251 şehidimizin, gazilerimizin, göğsünü uçaklara, tanklara siper eden milletimizin eseridir. O gece yaşadıklarımızın arka planını doğru okumak, vatana kasteden ihanetin hedefini, millet iradesini ezmeye kalkışan güçlerin niyetini ve onların oyununu bozan iradeyi unutmamak ve unutturmamak gerekiyor.
KARDEŞLİK RUHUYLA KARŞI DURACAĞIZ
*TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı): Bizler, 15 Temmuz gecesi, "Milletin gücünün üstünde bir güç tanımadım" diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alarak mücadelemizden vazgeçmedik. En büyük gücümüz olan birlik ve beraberliğimizi hiçbir güç tahakküm altına alamayacaktır. Dün olduğu gibi bugün de yarın da her türlü işgalci, darbeci, terörle iltisaklı yapılara ve onların kirli oyunlarına milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla karşı duracak, şehit ve gazilerimizin mücadelesini unutmayacak, unutturmayacağız!
PLANLAR BOŞA ÇIKTI, AL SANCAK SÖNMEDİ
*TÜRGEV (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı): "15 Temmuz 2016'da Türk halkının kahramanca direnişi, vatanseverliği ve inancıyla bir destan yazıldı. Darbecilerin karanlık planlarını boşa çıkaran bu cesur insanlar, milletimizin geleceğine umut ışığı olduğu gibi, geçmişte yapılan darbelere de gerçek darbeyi vurdu. Türk halkı ölümü göze alarak ve İstiklal Marşı'nı söyleyerek, ellerinde bayraklarla darbecilere meydan okudu. Akif'in "korkma" sözünü unutmayan milletimiz, şafaklarında yüzen al sancağı söndürmedi. Türk halkı, tarihte eşine az rastlanır bir kararlılıkla darbecilere göğüs gererek Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde onları darmadağın etti.
CANIMIZ PAHASINA MÜCADELE EDECEĞİZ
*TOGEM-DER (Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği): 15 Temmuz'da hepimizin kahramanlık, duygu, acı, hüzün, gurur ve şükür dolu hikayesi var. O gece tarihin seyrini değiştiren bu milletin "Demokrasi ve Bağımsızlık" ideali hep yaşayacak. O gece güçlü lider, siyasi irade ve vatansever halk olmasaydı ülkemiz bugün nasıl olurdu? Bugün dahi akıl tutulması yaşayan tehlikeyi görmeyen, okumayan, dinlemeyen, hissetmeyen insanları anlamak mümkün değil! Canı pahasına, canımız pahasına mücadele ettik, edeceğiz! Bu nedenle diyorum ki; siyasi fikirlerimiz farklı olabilir ancak tehlike hepimiz için.
ÖRNEK BİR DURUŞ, KUTLU BİR ZAFER
*Şule Yüksel Şenler Vakfı: O gece kışlalarından halkın üzerine sürülmek üzere çıkan tanklar, ihanetin boyutlarının bu noktaya geleceğini hiçbir zaman düşünmeyen halkımızın dirayetinin altında tarihin kirli sayfalarına gönderilmiş, darbe girişimi milletimizin cansiperane mücadelesiyle püskürtülmüştür. Türkiye'deki Müslüman kadın kimliğinin ilk temsilcisi merhume Şule Yüksel Şenler'in izinden gitmek üzere çalışmalar yürüten vakfımız için "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü", ülkemizin karanlık güçlerin hakimiyetine girmemesi adına dünyaya örnek bir duruş sergileyen kutlu bir zaferdir.
MİLLETİN YANINDA, MİLLETİN EMRİNDEYİZ
*Kızılay: Birlik ve dayanışma ruhumuzun simgelerinden olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yedinci yılını kutluyoruz. Hain kalkışmanın yaşandığı saatlerde genel başkanımızın çağrısı ile tüm Kızılaycılar bulundukları il ve ilçelerde ortak geleceğimizi savunmak için alanlara çıktılar. Kalkışmaya karşı koyan milletimizin yanında yerlerini aldılar. Tıpkı Kurtuluş Savaşında milletimizin yanında yerimizi aldığımız gibi. Kızılay demek milletimizin gücü demek. Bu güç her durumda sonsuza kadar milletimizin yanında ve emrinde olacaktır.
ZALİMLERİ DEĞİL MAZLUMLARI SEVİNDİRDİK
*İHH İnsani Yardım Vakfı: "15 Temmuz gecesi milletimiz esaret altına alınma girişimine karşı kendini siper etti. Tüm boyutlarıyla hafızamızda kalan bir gece yaşadık. Büyük bir mücadele verildi ve Allah'ın yardımıyla, emperyalistlerin desteklediği güçler amaçlarına ulaşamadı. Ölene kadar unutmayacağımız bir geceye şahit olduk. Bu hain darbe girişimini, sadece kendi ülkemiz için değil, farklı coğrafyalardaki kardeşlerimiz için de engellememiz gerekiyordu ve Allah'ın yardımıyla buna muvaffak olduk."
GÖNÜLLÜLERİMİZLE SOKAKLARDAYDIK
*Deniz Feneri Derneği: "FETÖ terör örgütünün zarar vermediği kimse kalmadı. Çünkü her alanda kendi kurumlarının güçlü olmasını, hatta tek başına olmasını istiyorlardı. Biz dernek olarak 15 Temmuz gecesi, bütün personel ve gönüllülerimizle birlikte vatandaşlık görevi olarak direkt meydanlara çıktık. Herkes kendi en yakınındaki merkeze, meydana, havaalanına, köprüye ve Saraçhaneye tepkisini ortaya koyabileceği yere koştu."
FEVC FEVC SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
*İnsan ve İrfan Vakfı: Memleketimize tasallut etmeye çalışan hainlere karşı aziz milletimizin gösterdiği destansı direnişin 7. zafer yıldönümündeyiz! Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak düşen hain kalkışmanın yaşandığı o karanlık gecede, seçilmiş iradeyi korumak üzere; büyük bir şecaat ve kararlılıkla minarelerden verilen salâlar eşliğinde fevc fevc sokaklara dökülen yüce Türk halkının Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nü kutluyor, 15 Temmuz Şehitlerimiz ile birlikte tarih boyunca bu topraklar uğruna fedâ-yı cân eden tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz."
AZİZ VATANIMIZ TÜM MAZLUMLARIN UMUDUDUR
*Ensar Vakfı: Türkiye üzerine hesap yapanlar bilsinler ki, bu aziz millet var olduğu sürece hiçbir güç, vatanımızı parçalamayı, milletimizi bölmeyi, bayrağımızı indirmeyi, devletimizi yıkmayı, ezanlarımızı susturmayı asla başaramayacaktır. Bu aziz vatan, kıyamete kadar dünyanın bütün mazlumlarının umudu ve duası ile milletimizin kutsal yurdu olmaya devam edecektir.