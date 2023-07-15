“Tankların önüne önce ben çıkarım” demişti… O görüntüler hala hafızalarda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Atatürk Havalimanı'ndaki darbecilere ait tankların arasından geçerek Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun oturduğu eve gitmişti. Geceyi burada geçiren Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimini kahve içerek takip etmesi büyük tepki çekmişti.
KILIÇDAROĞLU'NDAN PİŞKİN ÇIKIŞ
Söz konusu kareler hala akıllardayken, Kılıçdaroğlu partisinin TBMM'deki grup toplantısında pişkin ifadeler kullanması yeniden gündem oldu. Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz darbe girişimi oldu. Hep beraber mücadele ettik. Darbecilere karşı çıkıldı" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akıllara zarar '15 Temmuz' açıklaması: Ben geçtim o da gelip geçseydi | Video
Kılıçdaroğlu ayrıca; 15 Temmuz sonrası kamudan ihraç edilenlere verdiği desteği yineledi. Kılıçdaroğlu, "Mahkeme kararı ile beraat edenler hakkında takipsizlik kararı verilenler ya da soruşturma açılmasına dahi gerek duyulmayanların tamamını görevlerine iade edeceğiz. Biraz sabretsinler, az kaldı, geliyor gelmekte olan." ifadelerini kullandı.
PEKİ O GECE NELER YAŞANMIŞTI?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun terk ettiği Atatürk Havalimanı'nı yarım saat içinde binlerce kişi doldurmuş, tankları püskürten kahramanlar sabaha kadar alanı terk etmemişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Atatürk Havalimanı'na gelmiş ve darbe girişimine karşı basın toplantısı düzenlemişti.
Atatürk Havalimanı'nın 15 Temmuz gecesine ilişkin kamera kayıtları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü kaçış'ının, Türk milletinin ise kahramanca direnişinin kanıtı oldu. Kayıtlara göre, FETÖ'cü hainler 15 Temmuz gecesi 22.15'te AHL anayol girişi, İç Hatlar CIP ve VIP çıkışlarına tanklar yerleştirerek havalimanını işgal etti.
Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz 'Kontrollü kaçışı' A Haber'de
Kemal Kılıçdaroğlu'nun VIP çıkışındaki iki tank, koruma ekibinin görüşmelerinin ardından 23.23'te çekilırken AHL anayol girişi ve İç Hatlar CIP'de yerleştirilen tanklar yerinde bırakıldı. Darbeciler, AHL'de 23.45'te uçuş trafiğini durdurdu.
O GECE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
İşte Kılıçdaroğlu 23.30'da havalimanından ayrıldıktan yarım saat sonra yaşananlar:
00.00: AHL'nin darbeciler tarafından işgal edildiğini öğrenen vatandaşlar havalimanı girişinde tankların karşısına dikildi.
00:24: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon kanalına Facetime üzerinden TV'lere bağlandı.
01.21: Tanklar alandan ayrılmak zorunda kaldı.
02.27: Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı aradı ve 'kuleyi ne kadar sürede boşaltırsınız?' diye sordu. Çalışkan, Erdoğan'a, '10-15 dakikada' dedi. Çalışkan, AHL Şube Müdürü'ne kulenin temizlenmesi için talimat verdi.
02.28: Kuleye girildi.
02.30: Kule darbeci askerlerden temizlendi ve kontrol altına alındı.
03.20: Başkan Erdoğan'ın uçağı AHL'na indi.
04.07: Başkan Erdoğan havalimanında basın açıklamasında bulundu.
05.18: AHL'nın kontrolü tamamen sağlandı. Havalimanındaki işleyiş normale döndü ve uçuşların 06.00 itibariyle başlayacağı açıklandı.
BAŞKAN ERDOĞAN: KEMAL KILIÇDAROĞLU FETÖ'NÜN ÖZEL İLGİSİNE MAZHAR OLMUŞTUR
Başkan Erdoğan, "15 Temmuz gecesi bir tek kişi FETÖ'nün özel ilgisine, himayesine, korumasına mazhar olmuştur, o da Kemal Kılıçdaroğlu'dur" demişti.
Erdoğan, 19 Şubat 2021 tarihinde AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün şahsından bakanlara, bürokratlardan medya temsilcilerine kadar iktidarıyla, muhalefetiyle pek çok milletvekiline kadar herkesin peşine düştüğünün altını çizmişti. Erdoğan, "Bir tek kişi FETÖ'nün özel ilgisine, himayesine, korumasına mazhar olmuştur; o da Kemal Kılıçdaroğlu'dur" demişti.
Kılıçdaroğlu'nun yanındaydı, o anları anlattı
Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda FETÖ'cülerin tanklarıyla burun buruna gelen bir genel başkanın önünde bir anda tüm yolların açıldığını söylemişti.
Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nun kaçış videosu"nun da izlenilmesini istemiş ve "Görüyorsunuz tankların arasından VIP nizamiyesinden uğurlanan kim? Bay Kemal. Kılıçdaroğlu. Tabii burada ilginç olan bir şey daha var. 'Haberim olsaydı ben de beklerdim.' diyor. Bütün milletin haberi oldu, on binler havalimanında ama Bay Kemal'in kulağı var, duymadı. O geldi Bakırköy'e, Belediye Başkanı'nın evinde televizyondan süreci izledi, kahvesini orada içti" ifadesini kullanmıştı.