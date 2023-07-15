Vücudunda 20 şarapnelle yaşıyor! “Bu şarapneller benim şeref madalyam”

"HEMEN BEŞTEPEYE KOŞTUK"

O akşam yayınlanan görüntülerin ve haberlerin endişe verici olduğunu aktaran Abdurrahman Kafkas, "Haber kanallarını ağabeyimle birlikte yakından takip ettik. Sonra bunun bir darbe girişimi olduğunu anladık ve hemen dışarıya çıktık. Beştepe'ye gitmeye karar verdik. Biz koşarken, her sokaktan da onlarca insan akıyordu. Çok kısa sürede kalabalıklaşmaya başladık. Ağabeyimle aynı bölgedeydik ancak ayrı düştük. Bir süre sonra tanklar gelmeye başladı. Tankların önüne geçmeye ve engel olmaya koyulduk. O sırada havadan da ateş açılmaya başlandı. Ortalık mahşer yeri gibi oldu. O an aklıma ağabeyim geldi. Onun nasıl olduğunu öğrenmek için telefonumu çıkarıp kaldırıma oturduğumda dizlerimin altından kanlar aktığını fark ettim.

"TİŞÖRTÜMÜ ÇIKARIP BACAĞIMA SARDIM"

Ağabeyimle telefonla konuştuk. Onun iyi olduğunu öğrendim. Bacaklarımdan kan aktığını söyledim. O da bana tişörtümü çıkarıp bacağıma sarmamı söyledi. Telefonu kapatıp tişörtümü çıkardım ancak hangi bacağıma saracağımı bilemedim. O an oradan geçen bir ağabeye seslendim. Yanıma geldi. Tişörtü yaralı bacağıma sardı. Yeniden ayağa kalkıp tanklara doğru giderken gözlerim kararmaya ve görmemeye başladım. Yanındaki ağabey durumumun ciddi olduğunu düşünüp beni hastaneye kaldırmış" dedi.