15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ay yıldız dalgalandı

15 TemmuzDerneği ile İstanbul Valiliği tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek ve vatandaşlar, köprünün ortasına kadar yürüyerek Türk bayrağı ve 15 Temmuz Derneği'nin flamalarını köprüye astı. Turunç, "Şehitlerimize ve yakınlarına söz veriyoruz, bayrak asla inmeyecek, vatan bölünmeyecek ve bu millet asla esir olmayacak" dedi.Samsun 19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi Türk İşaret Dili Kursu öğrencileri, 15 Temmuz şehitlerini bir video hazırlayarak işaret diliyle andı. Video sosyal medyada ilgiyle izlendi.Van'ın Erciş ilçesinde paramotor tutkunu Mehmet Sadık ve oğlu Metehan Göller, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Van Gölü kıyısındaki deniz fenerinin bulunduğu alanda paramotorla havalandı.Iğdır'da bir grup dağcı, 15 Temmuz şehitleri anısına Tekelti Dağı'na tırmanış düzenledi. Dağcılar, Türk bayrağı ile "Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" yazılı pankartlar açarak 15 Temmuz şehitlerini yâd etti.