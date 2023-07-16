15 Temmuz’u unutturmayacağız

TBMM'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua okudu. Diğer taraftan siyasiler mesaj yayımladı.15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. Ne vatanımıza kasteden hainleri ne de canları pahasına ülkemize sahip çıkan kahramanlarımızı unutmadık. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, ülkemizi ve değerlerini koruma konusunda bedeli ne olursa olsun kararlı olduğumuzun mührüdür.Demokrasimize zarar verecek hiçbir faaliyete izin vermeyeceğiz!Millet olarak bizim, hiçbir örgüte, hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi yoktur.O gece Kurtuluş Savaşı ruhuyla diriliş öyküsü yazan milletimizin tüm bu oyunları bozacaklarını hesap edemediler. Tüm dünya bir kez daha şahit oldu ki Türk milleti bağımsızdır, bağımsız kalacaktır.Her türlü fitneye ve tehdide karşı toplum olarak müteyakkız olacağız.Unutmayacağız, unutturmayacağız. Milli irade ve demokrasi uğruna canlarını feda eden kahramanlar, asla unutulmayacaklar.Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini destansı bir biçimde tüm dünyaya gösterdi. 15 Temmuz'da vatanına canıyla siper olan tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, gazilerimize bir kere daha şükranlarımı sunuyorum.15 Temmuz hain darbe girişimi, milletimizin asırlardır olduğu gibi yine aynı kararlılıkla gösterdiği eşsiz inanç ve mücadeleyle bertaraf edilmiştir.Milletimiz, vatanına, birliğine ve kardeşliğine kasteden FETÖ'ye karşı asil bir mücadele vererek cesareti ve fedakârlığıyla hainlerin emellerini boşa çıkarmıştır.