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Giriş Tarihi: 16.7.2023

AK Parti’den özel video

ANKARA
AK Parti’den özel video
AK Parti, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yaşananlara ilişkin video hazırladı.
Partinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "15 Temmuz günü vatanımıza kasteden hain darbe girişimine karşı kadın, genç, yaşlı milyonlarca insanımızın canları pahasına verdiği kahramanlık, dik duruş, fedakârlık mücadelesini unutmadık, unutmayacağız. Bu uğurda şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize hürmet ve şükranlarımızı sunarız" ifadeleri kullanıldı.
AK Parti'nin paylaşımında, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türk milletinin direnişini anlatan görüntülere de yer verildi.
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AK Parti’den özel video
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