15 Temmuz darbe girişiminin 7'nci yıldönümünde Türk bayrağını kapan İstanbullular, Üsküdar Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen programa koştu. O günkü adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde darbeciler tarafından vurularak gazi olan Bayram Güler, ablası Gülbeyaz Dönmez ile birlikte ellerinde Türk bayrağı, göğsünde gazilik madalyası programa katıldı. Bayram Güler, "Ben 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ayağımdan vuruldum. Bu vatan hainlerinin hepsinin aynı gün sabahı görmemeleri lazımdı. Bugün ölmeyeceksek ne zaman öleceğiz. Ben hayatta olduğum sürece kimse Cumhurbaşkanımızın saçının teline dokunamaz" dedi. Almanya'dan gelerek 15 Temmuz şehitleri anma programına katılan Halime Özer de "Hainlere lanet okuyorum. Ülkemizi, milletimizi, Erdoğan'ımızı çok seviyoruz. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin" diye konuştu. Sosyal medyada çektiği videolarla ünlenen Süleyman Çakar da Türk bayrağını kaparak programa katıldı. Çakar, "Allah bir daha o günleri göstermesin. 15 Temmuz'da başaramadılar. Şimdi ekonomi üzerinden hükümeti yıkmaya çalışıyorlar. Başaramayacaklar" ifadesini kullandı.