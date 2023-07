‘CHP’de korku imparatorluğu oluştu’

CHP'de değişim tartışmaları sert restleşmelere dönüştü. Bir canlı yayın programında konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hem CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu, hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hem de CHP'nin gayri resmi il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirdi. Değişim talebini gündemde tutmak için Bolu'dan Ankara'ya yürüyen ve CHP Genel Merkezi önünde koltuk fırlatan Özcan, "Siyaset cesaret işi. CHP'de korku imparatorluğu öyle bir yere gelmiş ki... Niye korkuyorsunuz? 11 kez seçim kaybetti Bay Kemal? CHP yakında bu zihniyetle tabela partisi haline gelecek. Şu an il başkanlarını, ilçe başkanlarını görevden alıyorlar. Delege seçimlerini merdiven altında yapıyorlar. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler kazanmazsa iptal ediyorlar. Bolu'da olduğu gibi" dedi.İmamoğlu'na yönelik de sert açıklamalarda yapan Özcan, "Ekrem Bey değişim olmalı diyor ama 'Değişim genel başkandan başlamalı' demiyor. Ekrem Bey birçok insandan daha önde. Her geçen gün bu ivmesini kaybediyor" ifadelerini kullandı. CHP'nin gayri resmi il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu da hedef alan Özcan, "İstanbul'da siyaseten badem bıyıklı, hukuken il başkanı olmayan bir il başkanımız var. Çok şeytani zekâsı var. İstanbul'da şu an 200 bin üye var. 200 bin kişiye sorsanız 190 bin kişi İmamoğlu der. Ama 10 bin kişiyi örgütlüyor ki eziyor Ekrem İmamoğlu'nu" ifadelerini kullandı.Öte yandan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, her geçen gün biraz daha yükselen değişim taleplerine karşı kapıyı sıkıca kapattı. Kılıçdaroğlu, "CHP'nin değişime değil, yenilenmeye ihtiyacı var. Yenilenme konusunda örgütün beklentilerini de alıp tüzüğümüzü değiştirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.