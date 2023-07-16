Necmettin öğretmen kabri başında anıldı

Görev yeri Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli-Pülümür karayolunda bölücü terör örgütü mensupları tarafından kaçırılarak 23 yaşında şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, vefatının 6. yılında kabri başında anıldı. Anne Gülay Yılmaz, "Oğlum 15 tatilde buraya gelmişti. Babasıyla çarşıdan gelirken eve yaklaşınca babasına, 'Baba bak görürsün, bu dönüşümde şehit olacağım, buraya son gelişimdir' demiş. Sanki içine doğmuştu" dedi.Baba Hamit Yılmaz ise, "Evladım anasına babasına asi olmayan, anaya babaya öf bile demeyen biriydi. Ben Allah tüm anne babalara, Necmettin öğretmen gibi bir evlat nasip etsin' diye dua ediyorum. 6 yıl bize dün gibi geliyor. Zaman nasıl geçiyor, o kavramı biz unuttuk. Necmettin öğretmen hâlâ bizim içimizde, aramızda, yalnız değiliz elhamdülillah. Bizi yalnız bırakmadı, sadece beden bizi terk etti. İsminin geçtiği Necm Suresi'ndeki gibi, yön gösteren yıldızdı. Urfa'ya yeni nesiller, vatanına milletine faydalı evlatlar yetiştirebilmek için gitti. Necmettin gibi gençlerimiz bu vatana sahip çıksın" dedi.SABAH