Ormanları yakan 3 terörist tutuklandı

Terör örgütü PKK'nın ormanları yakmaya yönelik oluşturduğu şehir çetesine operasyon düzenlendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 8 ay süren soruşturmada örgüt talimatıyla hareket eden 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' adlı yapılanmanın üyesi F.B., F.A., L.C., M.D., A.E. ve S.B gözaltına alındı. Şüphelilerden F.B.'nin, ormanları kundakladığı, diğerlerinin de bu kişilere barınma sağladığı tespit edildi. 6 şüpheliden F.B., F.A. ve L.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.